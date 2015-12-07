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كيف تفاعل المصريون مع زيادة عددهم إلى 90 مليوناً

7/12/2015

شاشة أعلى الجهاز المركزي للإحصاء تظهر عدد سكان مصر

بلغ عدد سكان مصر رسميا ، 90 مليون نسمة في تمام الساعة العاشرة مساء  أمس الأحد، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء..

وأظهرت شاشة عملاقة بشارع صلاح سالم بالقاهرة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تعداد السكان والذي وصل لـ 90 مليون نسمة، وسط حضور عدد كبير من وسائل الإعلام والمواطنين.

وأثار هذا الإعلان موجة من السخرية الشديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي شهدت تدشين هاشتاج (# 90_مليون)  وفي ما يلي أبرز تلك التعليقات:-

أحمد المصري:"  هنفضل نكتر نكتر نكتر لغاية مانتزنق كلنا ف حته واحده ونموت".

أمة الله منونة :"وصلنا ل 90 مليون ‏عزوة بردوو .. ‏مبروك".

محمد سمير: "بمناسبة وصول سكان مصر ‏90مليون جوه مصر بس،، نحب نقول للستات اللي متقمصه دور ‏الأرانب… اهدوا شويه و النبي و المصحف بنكح تراب".

 محمد الجيار:" مبرووك يا ‏مصريين وصلنا ‏90مليون نسمة ..بس يلا أهي ثروة بشرية  وسلملي على حملات تنظيم الاسرة، يا بلد حافظة مش فاهمة أي حاجة".

 مصطفى عباس :" نحن الشعب الذي يزيد مليون كل 6 أشهر .. هنروح فين تاني".

 زيزو محمد : "الشعب المصري أسرع مكينة ولادة فى العالم !!!".

وقال  حساب يحمل اسم مستعار " قشطة وبس" :" بلد فيها 90مليونا ومفيش 11 واحد يدخلونا كأس العالم  

فيما قال حساب يحمل اسم "كائن فضاء":  "  اه يا بلد شعبك عامل زاويه قايمه 90مليون ".

المصدر : الجزيرة مباشر
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