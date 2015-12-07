كيري..اتفاقية باريس ستمثل خطوة مهمة لمكافحة التغير المناخي

قال وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" اليوم (الاثنين ) إن اتفاقية باريس ستمثل خطوة هامة نحو مكافحة التغير المناخي للسنوات العشر المقبلة، مطالبا بمساعدة البلدان لرأب الفجوة بين النمو الاقتصادي والموارد.

وأضاف كيري خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة المناخ إن الجميع يتحمل المسئولية للحد من التداعيات الكارثية للتغير المناخي ، ويجب أن يعمل الجميع على خفض درجة الحرارة درجتين، مشددا على ضرورة الوصول إلى اتفاق يوم الخميس المقبل.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن العالم تغير والدول التي كان تتلقى المساعدات تقدمها حاليا وقمة باريس عكست هذا التغير.

كما طالب كيري بضرورة استثمار مقترحات الشركات الخاصة والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني وتفعيلها لمكافحة التغير المناخي.