قطر تطلب إعادة النظر بالأنظمة المالية والرقابية الدولية

قال الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري إنه يجب إعادة النظر في الأنظمة المالية والرقابية الدولية.

وأكد –خلال كلمته في افتتاح الملتقى العربي الأوربي الخامس المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة تحت عنوان (دور الأجهزة العليا للرقابـة فـي مراقبـة خطـط الإنقاذ المالـي الحكومية)- أن قطر ملتزمة بتحقيـق الاستقرار المالي، وبناء نظام فعال يواجه المخاطر.

وأوضح رئيس الوزراء القطري أن بلاده تمكنـت مـن اجتياز الأزمات الاقتصادية العالمية بسلاسة كبيرة، مشيرا إلى أنهم حافظوا عـلـى تـصـنـيـف ائـتـمـانـي مـتقدم.

من جانبه، قال ممثل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إنه يجب الحد من المخاطر الاقتصادية والتعامل مع حالات انتهاك القوانين بحزم، مشددا على ضرورة التعاون بين الدول من أجـل التصدي للفساد ومكافحـة غسيـل الأموال.