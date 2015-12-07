فيديو: محمد عمارة يرد على مزاعم يوسف زيدان بشأن الأقصى

قال الكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة إن الروائي المصري يوسف يردد أطروحات المؤرخين الصهاينة وجماعة أمناء الهيكل عن المسجد الأقصى في مزاعمه بأن المسجد الموجود في مدينة القدس المحتلة ليس هو المسجد الأقصى.

وأضاف عمارة خلال مداخلة هاتفية على شاشة "الجزيرة مباشر"، أن ما قاله يوسـف زيـدان عن الأقصى ورد في وثيقة نشرتها رابطة الدفاع اليهودية، مشيرا إلى أن انكار وجود الأقصى في القدس لم يقله سوى اليهود.

وكان الكاتب والروائي المصري يوسف زيدان قال في لقاء تلفزيوني إن "المسجد الموجود في مدينة القدس المحتلة ليس هو المسجد الأقصى ذو القدسية الدينية الذي ذُكر في القرآن الكريم والذي أسرى الرسول إليه"، مشيرا إلى أن المسجد الأقصى الحقيقي الذي ذكر في القرآن يوجد على طريق "الطائف"، ولكن المسجد المتواجد في فلسطين لم يكن موجودًا من الأساس في عهد الرسول محمد، وأن من بناه هو الملك بن مروان في العصر الأموي".