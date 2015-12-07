البث الحي
منوعات

فيديو: محمد عمارة يرد على مزاعم يوسف زيدان بشأن الأقصى

7/12/2015

قال الكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة إن الروائي المصري يوسف يردد أطروحات المؤرخين الصهاينة وجماعة أمناء الهيكل عن المسجد الأقصى في مزاعمه بأن المسجد الموجود في مدينة القدس المحتلة ليس هو المسجد الأقصى.  

وأضاف عمارة خلال مداخلة هاتفية على شاشة "الجزيرة مباشر"، أن ما قاله يوسـف زيـدان عن الأقصى ورد في وثيقة نشرتها رابطة الدفاع اليهودية، مشيرا إلى أن انكار وجود الأقصى في القدس لم يقله سوى اليهود.

وكان الكاتب والروائي المصري يوسف زيدان قال في لقاء تلفزيوني إن "المسجد الموجود في مدينة القدس المحتلة ليس هو المسجد الأقصى ذو القدسية الدينية الذي ذُكر في القرآن الكريم والذي أسرى الرسول إليه"، مشيرا إلى أن المسجد الأقصى الحقيقي الذي ذكر في القرآن يوجد على طريق "الطائف"، ولكن المسجد المتواجد في فلسطين لم يكن موجودًا من الأساس في عهد الرسول محمد، وأن من بناه هو الملك بن مروان في العصر الأموي".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بلجيكا ترفض الاعتراف بمسجد بروكسل الكبير.. ما السبب؟

المسجد الكبير ببروكسل يصنف في تراث بلجيكا منذ عام 1976 (غيتي)