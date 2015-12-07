فيديو..شاهد معاناة أهالي تعز لشحن هواتفهم المحمولة

في مشهد يعبر عن مأساة حقيقة يعيشها المواطنون بمدينة تعز اليمينة، تزاحم عشرات المواطنين أمام مراكز شحن الهواتف والأجهزة الكهربائية بسبب انعدام الكهرباء بشكل كلي عن المدينة المحاصرة منذ سبعة أشهر.

وعبر المواطنون عن معاناتهم الشديدة من انقطاع الكهرباء بشكل دائم منذ فترة طويلة، موضحين أنهم يضطرون إلى الذهاب إلى هذه المراكز وشحن هواتفهم مقابل مبلغ من المال يصل لـ 100 ريال على شحن هاتف واحد.

ويظهر في الفيديو صورة لعدد هائل من شواحن الهواتف أمام أحد مراكز التزود بالتيار الكهربي التي تنتشر بالمدينة نظرا لانقطاع الكهرباء باستمرار بسبب الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من عام.