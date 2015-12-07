فيديو.. شاهد أهداف مباريات الأسبوع الـ 14 بالليغا

في الأسبوع الرابع عشر بالدوري الإسباني "الليغا" تغلب فريق سبورتينغ خيخون على ضيفه لاس بالماس بثلاثة أهداف مقابل هدف كما فاز ريال سوسيداد على إيبار بهدفين مقابل هدف، كذلك تخطى فياريال رايو فاليكانو بهدفين مقابل هدف،

وفي الأسبوع الخامس عشر بالدوري الإنجليزي فاز نيوكاسل يونايتد على ليفربول بهدفين دون رد.

أمّا في الأسبوع الخامس عشر بالدوري الإيطالي فقد فاز ساسولو على مضيفه سامبدوريا بثلاثة أهداف لهدف كما تعادل ميلان سلبيا مع مضيفه كاربي وصعد فيورنتينا للمركز الثاني بفوزه على أدوينيزي بثلاثة أهداف مقابل لاشئ وفاز بولونيا على ضيفه نابولي بثلاثة أهداف لهدفين.