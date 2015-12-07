فيديو.. برد الشتاء ينعش تغريدات المدونين على تويتر

مع تدني درجات الحرارة في عدد من الدول العربية أطلق مستخدمو تويتر هاشتاج "البرد بكلمتين" ليغرد حوله المغردون.

وتنوعت التغريدات بين الدعاء للفقراء وأهل الشام واللاجئين، وبين تغريدات طريفة من ردود فعل الأشخاص تجاه البرد.

وقال مغرد :" اللهم أنزل رحمتك وعافيتك على فقير يرتجف ليس له مأوى في هذا البرد اللهم خفف برد الشتاء وقسوته عليهم.

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ودعا آخر :"اللهم هون برد الشتاء على عبادك في كل مكان اللهم أنزل دفئك ورحمتك على كل فقير لا مأوى له اللهم رحمتك باللاجئين في مخيماتهم".

وكتب مغرد :" في مثل هذا الجو إذا طلعت إيدي من الجاكيت وسلمت عليك فاعرف أنك غالي".

واشتكى مغرد من عدم قدرته على ممارسة الرياضة قائلا:" الفجر ما استطعت ممارسة رياضتي المعتادة بسبب زيادة قليلة في البرد فكيف ببرد إخواننا المتجمد في الشام وغيرها اللهم أزل كربتهم".