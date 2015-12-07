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فقدان قمر صناعي عسكري روسي بعد إطلاقه

7/12/2015

قمر صناعي

ذكرت وكالات أنباء روسية أن أحد قمرين صناعيين روسيين عسكريين أطلقا في الخامس من ديسمبر كانون الأول لم ينفصل عن الصاروخ سويوز الذي كان يحمله للفضاء ويعتبر الآن مفقودا.

  وأطلق الصاروخ سويوز-2-1بي حاملا قمرين صناعيين من قاعدة بليستسك الفضائية في إقليم ارخانجلسك بشمال غرب روسيا. وقالت وزارة الدفاع عبر موقعها على الإنترنت في الخامس من ديسمبر كانون الأول إن عملية الإطلاق كانت ناجحة.  

لكن وكالة أنباء تاس نقلت عن مصدر لم تكشف اسمه قوله اليوم الاثنين إن القمر الصناعي كانوباس-اس تي "اعتبر مفقودا" بعد أن فشلت عملية فصله بسبب خلل في أحد المزاليج الأربعة التي تربط القمر الصناعي.

وقالت الوزارة في بيانها إن هذه ثاني عملية إطلاق للصاروخ سويوز-2-1بي ثلاثي المراحل الذي يستخدم في نقل الحمولات للمدار القريب من الأرض. كانت عملية الإطلاق الأولى في ديسمبر كانون الأول 2013 .

ومن المتوقع أن يعود ثلاثة رواد فضاء- أمريكي وروسي وياباني- في 11 ديسمبر كانون الأول من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض على متن كبسولة روسية من الطراز سويوز، ولم يتسن الوصول على الفور لوزارة الدفاع للتعليق على الأمر. 

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