البث الحي
منوعات

"علماء المسلمين": تنظيم الدولة يخدم أعداء الأمة

7/12/2015

الدكتور على داغي ـ الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

وصف الشيخ  الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين د. على القره داغي، تنظيم الدولة الإسلامية بالمتطرف المتشدد.

وقال القرة داغي، في بيان نشر على صحفة الاتحاد على  فيسبوك إن تنظيم الدولة يلعب دورا مريبا في خدمة أعداء الأمة ومخططاتهم الرامية إلى إغراق منطقتنا العربية والإسلامية في الفتن والحروب والاضطرابات والأزمات المستمرة.

وأدان البيان حادث مقتل محافظ عدن الذي تبناه تنظيم الدولة، مطالبا الفصائل اليمنية بتوحيد جهودهم وعدم تشتيتها لمواجهة المد الانقلابي الواقع في اليمن وكل داعميه.

وطالببيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المجتمع الدولي بدعم اليمن في نضالها ولمواجهة الكوارث التي تتعرض لها ومنها التهديد بحدوث مجاعة في أكثر من نصف البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بلجيكا ترفض الاعتراف بمسجد بروكسل الكبير.. ما السبب؟

المسجد الكبير ببروكسل يصنف في تراث بلجيكا منذ عام 1976 (غيتي)