"علماء المسلمين": تنظيم الدولة يخدم أعداء الأمة

الدكتور على داغي ـ الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

وصف الشيخ الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين د. على القره داغي، تنظيم الدولة الإسلامية بالمتطرف المتشدد.

وقال القرة داغي، في بيان نشر على صحفة الاتحاد على فيسبوك إن تنظيم الدولة يلعب دورا مريبا في خدمة أعداء الأمة ومخططاتهم الرامية إلى إغراق منطقتنا العربية والإسلامية في الفتن والحروب والاضطرابات والأزمات المستمرة.

وأدان البيان حادث مقتل محافظ عدن الذي تبناه تنظيم الدولة، مطالبا الفصائل اليمنية بتوحيد جهودهم وعدم تشتيتها لمواجهة المد الانقلابي الواقع في اليمن وكل داعميه.

وطالببيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المجتمع الدولي بدعم اليمن في نضالها ولمواجهة الكوارث التي تتعرض لها ومنها التهديد بحدوث مجاعة في أكثر من نصف البلاد.