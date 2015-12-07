عائلة فلسطينية تكبل ابنها المعاق داخل حظيرة منذ 25عاما

شخص مكبل القدمين – صورة أرشيفية

عثرت الشرطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، على شخص من ذوي الإعاقة العقلية مكبلاً داخل حظيرة أغنام منذ أكثر من 25 عاما، وذلك في إحدى بلدات الخليل، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقال الناطق باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، لوكالة "معا" الإخبارية إن شرطيا أثناء مروره من إحدى بلدات مناطق جنوب الخليل، شاهد شخصا مكبلا بالسلاسل الحديدية داخل حظيرة للأغنام، أقيمت تحت منزل في إحدى القرى، وهو ما استدعى الاتصال بمديرية الشرطة التي حركت قوة إلى المكان، وعثرت على شخص من ذوي الاعاقة يبلغ مع العمر (35عاما) مكبلا داخل الحظيرة منذ 25 عاما.

وأضاف الناطق باسم الشرطة أن هذا الشخص أجبرته العائلة على الأكل مع الأغنام والدواجن، واحتجزته مكبلا بالحديد دون رأفة أو رحمة، مشيرا إلى أنه جرى اعتقال شقيقه والاتصال بالشؤون الاجتماعية للتعامل مع الحالة.

وتابع ارزيقات أن التحقيق جارٍ مع شقيق الضحية، وأن الشرطة اتخذت كافة الاجراءات القانونية اللازمة في هذه الحادثة.