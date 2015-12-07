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ضابط أمريكي يرفض اعتقال امرأة سرقت كعكة لابنها

7/12/2015

الضابط الأمريكي مايكل كوتسونيس – صحيفة مترو البريطانية

أقدمت امرأة أمريكية على سرقة مكونات كعكة لعيد ميلاد ابنها من أحد المتاجر، وعندما تم القبض عليها وعلم الشرطي السبب الذي دفعها للسرقة، دفع قيمة المسروقات للمتجر بدلا من اعتقالها.

ونشرت صحيفة "مترو" البريطانية، أن امرأة قامت بسرقة مزيج الكعك، وعلبة سمن، وبعض البودرة من أحد المتاجر بمدينة بورتسموث في ولاية نيو هامبشاير الأمريكية، وغادرت المتجر، لكن كاميرات المراقبة التقطت حادثة السرقة، قبل أن يقوم مدير المتجر بإبلاغ الشرطة.

وتمكنت الشرطة من تعقب المرأة والعثور عليها، وأرسلت الضابط مايكل كوتسونيس لاعتقالها، وعندما علم أنها سرقت هذه المواد لتجهيز كعكة لعيد ميلاد ابنها، لم يعتقلها، وذهب إلى المتجر، ودفع قيمة المسروقات بالكامل.

وقلّل كوتسونيس من أهمية العمل الذي قام، قائلا إنه شيء يفعله زملاؤه الضباط بشكل دائم، ومشيرا إلى ما فعلته المرأة كان خطأ كبيرا، ولكن لا ينبغي أن يكون الصغير هو من يدفع ثمن هذا الخطأ.

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