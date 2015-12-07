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شاهد: كارتر بعد شفائه من سرطان المخ

7/12/2015

أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أن آخر الفحوصات الطبية التي أجراها أثبتت عدم وجود أية أورام سرطانية في المخ.

تجدر الإشارة إلى أن كارتر (91 عاما) ظل يمارس نشاطه كالمعتاد خلال فترة العلاج، حيث شارك متبرعا في مشروعات للبناء إلى جانب ممارسة عمله في مركز كارتر وهو منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان أسسها بعد تركه للبيت الأبيض .

وبدأ كارتر العلاج من سرطان الجلد في أغسطس/آب الذي انتقل من الكبد إلى المخ.

وقال كارتر في كنيسة ماراناثا المعمدانية في بلينز مسقط رأسه "عندما ذهبت هذا الأسبوع لم يجدوا أي سرطان على الإطلاق لذا لدي أخبارا سارة".

وفي بيان مكتوب عقب الدرس أكد كارتر أن أحدث الفحوص التي أجراها على المخ "لم يظهر بها أي أثر للنقاط السرطانية الأصلية ولا أي نقاط جديدة."

كما قال إنه سيواصل تناول جرعات منتظمة من عقار "بمبروليزوماب" الجديد وهو واحد من فئة عقاقير جديدة تقوي الجهاز المناعي للجسم لمحاربة السرطان.    

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