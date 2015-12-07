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شاهد: رقم قياسي جديد في ركوب الأمواج

7/12/2015

حقق الأمريكي "بيلي كمبر" رقما قياسيا جديدا في ركوب أمواج يبلغ ارتفاعها 50 قدما (15 مترا) في ظروف قاسية للغاية.

المراكز الأربعة الأولى في رياضة ركوب الأمواج حققها أمريكيون، إذ جاء في المركز الثاني "ألبي لاير" و"غريغ لونغ" في المركز الثالث، و"إيان والش" في المركز الرابع.

وقام "كمب"ر بتحقيق رقمه القياسي الجديد في جزيرة ماوي بهاواي، في المكان الملقب بـ"الفك المفترس"  وذلك لشدة الطقس وصعوبة التنبؤ به.

وعقدت الرابطة العالمية لركوب الأمواج الكبيرة حدثا واحدا في هذا العام، حيث بلغت الأمواج الارتفاع المطلوب وهو نادرا ما يحدث.

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