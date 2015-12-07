شاهد: أمريكية مكبلة اليدين تهرب بسيارة شرطة!

تمكنت أمريكية من ولاية بنسلفانيا من سرقة سيارة الشرطة والهروب بها لمسافة عشرة أميال، رغم أنها كانت مكبلة اليدين من الخلف! ثم صدمت بالسيارة بأحد التلال وقفزت منها، لكن تم القبض عليها، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

واعتقلت الشرطة روكسان ريمير (28 عاماً) بعد الاشتباه في سرقتها أحد محلات بنسلفانيا الغربية إلى جانب سرقات أخرى، وبحسب محامية الدفاع "ستيفن فالساميديس" فإنه متوقع الحكم عليها بالسجن من 4-8 سنوات.

واستطاعت "ريمير" أن تقود سيارة الشرطة وهي في الأصفاد وظلت الشرطة تطاردها في ضواحي بيتسبرغ 10 اميال، وقال قائد الشرطة، باري كرامر، إن "ريمير" كانت بالجزء الخلفي من سيارة الشرطة.

وأضاف أنها استطاعت الانتقال للمقعد الأمامي وهي مكبلة اليدين، وانطلقت بالسيارة مسرعة، لتصدم ثلاث سيارات للمواطنين ولكن دون وقوع إصابات.

ووجه قاضي المحكمة الجزئية "جيمس ديبينيديتو" لها تهما من بينها الاعتداء الجسيم، التهور وتعريض حياتها وآخرين للخطر، التملص والفرار من الشرطة، بالإضافة إلى تهمة السرقة.

وجادلت محاميتها "ستيفن" القاضي حول تهم الاعتداء الجسيم بأن" ريمير" لم تكن تنوي أن تجرح أو تؤذي أحدا، لكن القاضي اتفق مع المدعي العام، الذي قال إن "ريمير" وضعت حياتها وحياة آخرين في خطر.

وبكت "ريمير" فور صدور الحكم عليها حيث قالت للمحكمة إن هذا الاعتقال أنقذ حياتها، لأنها قد بلغت الحضيض بسبب المخدرات، حسب عمتها "إيلين دالي".