رسميا .. سكان مصر 90 مليوناً

شاشة أعلى الجهاز المركزي للإحصاء تظهر عدد سكان مصر

بلغ عدد سكان مصر رسميا ، 90 مليون نسمة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأظهرت شاشة عملاقة بشارع صلاح سالم بالقاهرة أعلى مبنى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، تعداد السكان والذي وصل لـ 90 مليون نسمة، وسط حضور عدد كبير من وسائل الإعلام والمواطنين.

وكان اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد قال خلال مؤتمر صحفي أمس أن عدد السكان بلغ 89 مليون نسمة يوم الثلاثاء 23 يونيو 2015، ما يعني أن زيادة المليون الأخيرة تمت في أقل من 6 أشهر.

وأوضح أن معدل النمو السكاني بلغ 2.55 % عام 2014، وهو أكبر من 5 أضعاف المعدل بالدول المتقدمة، وحوالي ضعف معدل الدول النامية.

ولفت الجندي إلى أن محافظة القاهرة تأتي كأكبر المحافظات سكانا بنسبة 10.6%، وبعدد سكان 9.5 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 7.8 مليون نسمة بنسبة 8.6 %، ثم محافظة الشرقية 6.6 مليون نسمة بنسبة 7.3%.

وتابع أن محافظة جنوب سيناء تعتبر أقل المحافظات سكانا، حيث بلغ عدد سكانها 173 ألف نسمة بنسبة 0.2%، تليها محافظة الوادي الجديد 230 ألف نسمة بنسبة 0.3%، ثم محافظة البحر الأحمر 352 ألف نسمة بنسبة 0.4%.

وقال إن محافظة القاهرة سجلت أعلى كثافة سكانية بمقدار 49 ألفا و984 نسمة /كم مربع، تليها محافظة الجيزة بـ6518 نسمة / كم مربع، بينما سجلت أقل نسبة كثافة سكانية بمحافظة جنوب سيناء 10.3 نسمة /كم مربع، تليها محافظة السويس 70.8 نسمة /كم مربع.