اليمن: تعيين محافظ جديد لعدن

الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي – الجزيرة

أصدر اليوم الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قرارا بتعيين العميد عيدروس قاسم الزبيدي محافظا جديدا لعدن خلفا لجعفر محمد سعد الذي قتل في تفجير أمس الأحد في هجوم بسيارة مفخخة تبناه تنظيم الدولة في منطقة التواهي بجنوب البلاد.

ونشرت وكالة الأنباء اليمنية أن الرئيس اليمني عين أيضا العقيد شلال علي شايع مديرا لشرطة عدن بعد ترقيته إلى رتبة عميد، وفهد سعيد المنهالي سفيراً فوق العادة ومفوضا لليمن لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أصدر قرارا بتعيين العميد محمد مساعد قاسم وكيلا لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بعد ترقيته إلى رتبة لواء.

من جانبه أدان الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي القره داغي اليوم (الأثنين) مقتل محافظ عدن وبعض حراسه الأمنيين.

وتساءل القره داغي عن الدور المريب الذي يلعبه تنظيم الدولة في العديد من قضايا الأمة الآن حيث لا تجده إلا في خدمة أعداء الأمة ومخططاتهم الرامية إلى إغراق المنطقة العربية والإسلامية في الفتن والحروب والاضطرابات والأزمات المستمرة .

وطالب القره داغي جميع الفصائل اليمنية بتوحيد جهودهم وعدم تشتيتها وذلك لمواجهة المد الانقلابي الواقع في اليمن وكل داعميه، ومطالباً المجتمع الدولي بدعم اليمن في نضالها لمواجهة الكوارث التي تتعرض لها.