المغنية أديل متهمة بسرقة هذا اللحن.. قارن واحكم بنفسك

تنتشر التغريدات على "تويتر" في تركيا منذ صدور الألبوم الأخير لأديل لمعرفة إذا ما كانت المغنية البريطانية قد سرقت في إحدى أغنياتها ألحان أغنية لمغن كردي توفي قبل 15 عاما.

وأشار بعض مستخدمي الانترنت إلى أوجه الشبه المتعددة بين أغنية "ميليين ييرز اغو" (قبل ملايين السنوات) لأديل و"أجيليرا توتونماك" (التمسك بالأحزان)لأحمد كايا الذي توفي سنة 2000.

لكن البعض الآخر دحض هذه الفرضية، مستهزئا بهؤلاء الذين أتوا بهذه الفكرة.

واستدعى الأمر تدخل أرملة المغني غولتن كايا التي صرحت لصحيفة "بوستا" التركية "لا أظن أن فنانا في ذروة الشهرة قد يفعل أمرا مماثلا. لكن إن حدث ذلك عن سابق تصور وتصميم، فإنه سرقة".

وتوفي أحمد كايا من سكتة قلبية عن 43 عاما. ودفنت رفاته في المنفى في باريس.

وأعلن كايل سنة 1999 عن نيته تسجيل أغنيات بالكردية، فلاحقته السلطات التركية أمام القضاء، ما دفعه إلى المنفى.

وقد بيعت أكثر من مليوني نسخة من ألبوم أديل الأخير بعنوان "25" منذ صدوره في 20 نوفمبر تشرين الثاني الماضي.