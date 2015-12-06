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1.76 مليار دولار تعويضات من مصر لإسرائيل بسبب وقف الغاز

6/12/2015

حريق سابق في خط الغاز المصري بالعريش (أرشيف)
 

أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها ستحصل على تعويض بقيمة 1.76 مليار دولار أمريكي من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بها بسبب عدم توريد الغاز المصري.

وقالت شركة المرافق الإسرائيلية المملوكة للدولة في بيان إن محكمة تحكيم دولية قضت لها بالتعويض، بالإضافة إلى الفوائد والنفقات القانونية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، اليوم، أن قرار التحكيم صدر الجمعة الماضي، من غرفة التجارة الدولية بواسطة 3 محكمين.

وذكرت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية الاقتصادية، اليوم الأحد، أن شركة الكهرباء الإسرائيلية كانت قد طلبت تعويضًا من السلطات المصرية بقيمة 4 مليارات دولار.

كانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية.

وقالت الشركة إنها تعرضت لأضرار فادحة من جراء وقف إمدادات الغاز واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء مما زاد التكاليف.

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