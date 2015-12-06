وقف 4 صحفيين صينيين عن العمل بسبب خطأ مطبعي

الرئيس الصيني شي جين بينج

ذكرت تقارير اليوم الأحد أن أربعة من العاملين في وكالة أنباء صينية تديرها الدولة تم وقفهم عن العمل بسبب خطأ مطبعي أفاد بأن الرئيس شي جين بينغ استقال.

وعوقب اثنان من الصحفيين من إدارة جنوب أفريقيا واثنان من محرري وكالة تشاينا نيوز سيرفيس – ثاني أكبر وكالة أنباء حكومية بع شينخوا- بسبب مقال كتب باللغة المندرينية، عن خطاب شى في قمة الصين-أفريقيا في جوهانسبرج.

ووفقا لما ذكره مركز معلومات حقوق الإنسان والديمقراطية اليوم الأحد فقد تم كتابة كلمة"استقالة" بدلا من كلمة "خطاب".

وقال المركز، ومقره هونغ كونغ، إن 20 وسيلة إعلامية رسمية بثت التقرير يوم السبت حتى ظهر تصحيح بعد مرور ساعة و20 دقيقة.

ووقع الخطأ بعد يومين فقط من ارتكاب وكالة أنباء شينخوا الرسمية خطأ إملائيا في اسم الرئيس الأمريكي باراك أوباما في تقرير بثته عن لقائه مع الرئيس الصيني شي، بحسب ما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" اليوم الأحد.