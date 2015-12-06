مهرجان برلين يفتتح بـ"تحية للقيصر"

الأخوان كوين فازا بجائزة أوسكار

أعلنت إدارة مهرجان برلين السينمائي أن الدورة القادمة، السادسة والستين ستفتتح في الحادي عشر من فبراير بالفيلم الأمريكي الجديد "تحية يا قيصر" للأخوين كوين.

وقال ديتر كوسليك مدير مهرجان برلين في بيان "من الرائع أن جويل وإيثان كوين سيفتتحان من جديد المهرجان. من المؤكد أنهما سيسعدان الجمهور بروحيهما المرحة وشخصيتيهما الفريدة ومهارتيهما في السرد. (هيل سيزر) هو أفضل بداية لمهرجان برلين في نسحته الجديدة.

أحداث الفيلم تدور في السنوات الأخيرة من العصر الذهبي الذي شهدته هوليوود, ويشارك في الفيلم عدد كبير من النجوم منهم جوش برولين وجورج كلوني ورالف فينيس وجونا هيل وسكارليت جوهانسون وفرنسيس ماكدورماند وتشاننج تاتوم.

ويدور اليوم في يوم واحد يسعى خلاله مساعد الإنتاج في احدى شركات الإنتاج السينمائي الكبرى في هوليوود إلى ترتيب كثير من الأمور فيختلط الأمر عليه ويواجه الكثير من المشاكل.

يشار إلى أن الأخوين كوين فازا بجائزة أوسكار عن فيلميهما (فارجو) و(نو كانتري فور أولد مين).