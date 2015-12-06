معركة بين صحيفتين مواليتين للانقلاب بسبب "كلاب الشرطة"

المصري اليوم تتهم صحفيين بالوطن بالإيقاع بينها وبين الشرطة

تصاعدت حدة التوتر بين صحيفتي "المصري اليوم" و"الوطن" المصريتين المواليتين لانقلاب 3 من يوليو الذي أطاح "د. محمد مرسي" أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، بسبب تحريف عنوان "طلاب الشرطة" إلى "كلاب الشرطة".

المعركة تعكس النار التي تحت الرماد بين الصحيفتين، وبدأت مع قيام "محمود الكردوسي" مدير تحرير الوطن ورئيس تحريرها التنفيذي السابق و"أحمد الخطيب" نائب مدير التحرير بنشر خبر من المصري اليوم على صفحتيهما بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك كان عنوانه "السيسي يتناول الافطار مع كلاب أكاديمية الشرطة ".

ونفت "المصري اليوم" أن تكون قد كتبت عنوانا بهذا الشكل، واتهمت "الكردوسي" و"الخطيب" بتحريف العنوان للإيقاع بين الصحيفة وجهاز الشرطة، وأكدت أن الخبر الذي نشر على الموقع الإلكتروني للصحيفة كان بعنوان "السيسي يتناول الإفطار مع طلاب أكاديمية الشرطة "

ولم يكتف "الكردوسي" المشهور بمواقفه العدائية الفجة من ثورة يناير وتأييده "عبد الفتاح السيسي" بتحريف عنوان "المصري اليوم" بل كتب في صفحته الشخصية على "فيس بوك" أن "المصري اليوم" ستصبح من الآن فصاعدا هدفا لنيرانه وأنها مليئة بالخونة، مؤكدا أن العنوان الذي أوردته "المصري اليوم" كان "السيسي يتناول الإفطار مع كلاب أكاديمية الشرطة " ومشيرا إلى ان الصحيفة عدلت العنوان بعد ذلك.

وأعلن "فتحي أبوحطب" المدير العام لمؤسسة "المصري اليوم" التقدم ببلاغ إلى "مباحث الإنترنت" ضد كل من: الكردوسي، والخطيب، متهمًا إياهما بترويج أخبار كاذبة، ونسبتها إلى "المصري اليوم"، لتشويه سمعتها، وإحداث الوقيعة بين الدولة ووسائل الإعلام،. وقال في بيان نشرته المصري اليوم ، إن "الاثنين شاركا في ترويج أكاذيب تمس جهاز الشرطة، وهو عكس ما يدعيانه من حرص على الدولة المصرية، وعلى مصلحتها.

وتضمن بلاغ "المصري اليوم" إلى جانب الكردوسي والخطيب، المواطن "أسامة جاد الله" بتهمة استبداله عنوان خبرها المنشور ببوابتها الإلكترونية عن زيارة "عبدالفتاح السيسي" لأكاديمية الشرطة، بعنوان آخر يحمل إساءة لجهاز الشرطة، والعاملين به، وهو ما أثار لبسًا لدى القراء، وأدى إلى تشويه سمعة الجريدة أمام المسؤولين في الشرطة، والقراء، وفق البلاغ. وكانت "المصري اليوم" قد نشرت صباح الخميس الماضي، خبرا بعنوان "السيسي يتناول الإفطار مع طلاب كلية الشرطة" وعصر اليوم نفسه تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة إلكترونية من الخبر، تفيد أن "المصري اليوم" نشرت الموضوع بعنوان "السيسي يتناول الإفطار مع كلاب كلية الشرطة"، فيما أكدت "المصري اليوم" أن موقعها يتيح لمستخدميه خاصية استبدال العناوين.

يذكر ان "الكردوسي" و"الخطيب" تربطهما علاقة قوية بـ"محمود مسلم" عضو الحزب الوطني السابق والمقرب من "السيسي" والذي أقيل مؤخرا من رئاسة تحرير "المصري اليوم" ومعه "الخطيب" بعد خلافات شديدة مع الناشر "هشام قاسم" المكلف بإعادة هيكلة الصحيفة.

وبعد إقالة "مسلم" المعروف بصلاته القوية مع النظام الحالي وقبله نظام مبارك من "المصري اليوم " تم القبض على رجل الأعمال "صلاح دياب" مؤسس "المصري اليوم" بحجة حيازة سلاح بدون ترخيص .

ورغم المعركة الملتهبة بين الصحيفتين فإنهما تظلان من أبرز الأذرع الإعلامية التي اعتمد عليهما "السيسي" في التحضير لانقلاب 3 من يوليو ،وما زال يعتمد عليهما حتى الآن .