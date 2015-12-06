لاجئة إيرانية: مقدونيا تريد تطليقي من زوجي لتسمح بعبوري

وصف زوجان إيرانية وأفغاني كيف منعتهما السلطات المقدونية من عبور حدودها سويا لاختلاف جنسيتيهما.

غادرت نسيم (26 عاما) إيران بصحبة زوجها الأفغاني عبوس (27 عاما)، بحثا عن مستقبل أفضل في ألمانيا، حيث يعيش أعضاء آخرون من أسرتهما هناك بالفعل.

عند وصولهما إلى معبر إيدوميني الحدود اليوناني، أخبرتهما سلطات الحدود بأن مقدونيا ستسمح فقط بعبور عبوس لأنه أفغاني، لأنه يعتبر هاربا من مناطق الحرب.

وتسمح مقدونيا للاجئين الفارين من الحروب بدول مثل أفغانستان والعراق وسوريا فقط بدخول البلاد.

وهذا يعني أنه من المرجح أن تمنع نسيم وأسرتها الممتدة التي تضم 21 إيرانيا من الدخول.

وزعمت نسيم، السبت، أن السلطات المقدونية اقترحت أن يطلقها عبوس حتى يتمكن من مواصلة رحلته إلى ألمانيا، وإلا فسوف تعيدهما السلطات إلى أثينا لطلب اللجوء أو العودة إلى إيران.

قالت نسيم للأسوشيتد برس " قالوا لي أنت إيرانية وزوجك أفغاني .. عليكما أن تتطلقا إذا أردتما العبور. ونحن نريد أن نظل معا، لأننا نعاني في إيران من الكثير من المشاكل وجئت إلى هنا لحل هذا. لا لكي ننفصل".

وأوضحت أنه بالرغم من أنها لم تأتي من منطقة صراع فإنها تسعى للأمن والحريات التي تعتقد أنها موجودة في أوروبا.