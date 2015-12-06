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كيم كردشيان تنجب مولودا ذكرا

5/12/2015

كاردشيان وزوجها

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان وزوجها مغني الراب كاني ويست مولد طفلهما الجديد في لوس أنجليس السبت.

وقالت كردشيان في حسابها على موقع تويتر "لقد وصل!" كما أعلنت الخبر بموقعها على الإنترنت قائلة "كاني وأنا نرحب بمولودنا."

 وقال الموقع إن الأم والمولود بحالة جيدة، ولم يطلق الاثنان على المولود الجديد اسما حتى الآن.

 وحرصت كردشيان على إطلاع معجبيها بتطورات حملها من خلال موقع تويتر وقالت الجمعة إنها مستعدة لاستقبال المولود في أي وقت.

كانت كردشيان قد أعلنت في يونيو حزيران الماضي أنها وويست في انتظار مولود ذكر. ورزق الاثنان في عام 2013 بطفلة وأطلقا عليها اسم نورث ويست وتم تعميدها في القدس في أبريل نيسان الماضي.

بدأت العلاقة بين ويست وكردشيان في 2012 وتزوجا العام الماضي في حفل باذخ بقلعة تعود للقرن السادس عشر في فلورنسا بإيطاليا.

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