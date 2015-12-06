كلينتون: عمليات الطعن داخل إسرائيل "جرائم إرهابية "

المرشحة المحتملة للرئاسة الأمريكية ـ هيلاري كلينتون

قالت المرشحة الديمقراطية المحتملة للرئاسة الأمريكية "هيلاري كلينتون" إن عمليات الطعن داخل دولة إسرائيل هي "عمليات إرهابية " ينبغي العمل على وقفها, مضيفة "سنقاتل بكل حزم ضد من يهدد برمي إسرائيل في البحر ولإعطائها الحق في الحياة".

وأضافت "كلينتون" في كلمتها خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بواشنطن أن حل الدولتين هو ما سيحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي, مشيرة إلى أهمية إيجاد منطقة حظر للطيران لتأمين العزل والنازحين من المعارك في سوريا .

وأشارت إلى أن إعادة الاستقرار إلى الشرق الأوسط لن يتم الا بالعمل مع إسرائيل, وأن بلادها ستقف مع حلفائها اللذين تعرضوا لهجمات إرهابية كما ستقف مع إسرائيل حليفها الأبدي.

ودعت "كلينتون" الولايات المتحدة لدعم الدفاعات الجوية لإسرائيل لمجابهة التهديدات المحيطة بها, كما دعت القادة العرب لدعم عملية السلام والقبول بالدولة الإسرائيلية كدولة يهودية في المنطقة, مشيرة إلى أن التعاون بين الدول العربية وإسرائيل يمكن أن يساعد في حل القضية الفلسطينية.

وقالت المرشحة الديمقراطية إن إيران تسعي لتهديد العالم من خلال دعمها للإهاب, مضيفة "يجب عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي والاتفاق معها ليس مثاليا ولكنه مرحلي. كما لايجب عدم السماح لها بالتوسع في المنطقة".

وحملت "كلينتون" إيران والحرس الثوري مسؤولية دعم الإرهاب والتحريض على العنف, داعية دول الخليج للاستمرار في العمل على مكافحة الإرهاب.