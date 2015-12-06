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فيسبوك يتراجع عن حجب تحية الإسلام

6/12/2015

تراجع عملاق شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن حجب تحية "السلام عليكم و رحمة الله و بركاته" بعد أن كان قد حجبها لعدة ساعات أمس.

وتفاجأ مستخدمو الموقع وتطبيقاته بالأمس بحجب تحية الإسلام.

ولدى محاولة المستخدم نشر منشور جديد على موقع فيس بوك تظهر له رسالة تمنعه من النشر مفادها بأن أنظمة الأمان والحماية لدى فيسبوك ترى بأن هذا المحتوى يتم استخدامه مراراً وتكراراً من قبل العديد من الأشخاص، وبالتالي ربما يكون محتوى إزعاجيا أو ضارا، ولذلك قامت بحجبه.

وقالت "البوابة العربية للأخبار التقنية" إنه لدى كتابة عبارة ” السلام عليكم و رحمة الله و بركاته  ” في ماسنجر فيسبوك أو عبر تطبيق الرسائل على الموقع تظهر رسالة للمرسل مفادها أن “قد تم حذف هذه الرسالة لأنها تحتوي على محتوى محجوب أو ضار”.

ولم يصدر "فيسبوك" أي بيان أو تعليق حول هذا الموضوع حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

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