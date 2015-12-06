شركة مصرية تزرع أسطح منازل محدودي الدخل بالخضراوات

سطح منزل مزروع بالخضراوات ـ أرشيف

في محاولة لزيادة الرقعة الخضراء في العاصمة المصرية القاهرة التي تعاني زيادة في معدلات التلوث قدمت إحدي الشركات حلولا جديدة للمنازل والمطاعم والشركات.

وتعمل الشركة أيضا في مجال تطوير بعض المناطق التي يقطنها ذوو الدخل المنخفض من خلال زراعة أسطح منازلهم بخضراوات يستفيدون منها في طعامهم.

وقال "شريف حسني" مؤسس الشركة إن الفكرة التي تعتمدها شركته هي زراعة مناطق لا يفكر أحد في زراعتها مثل الحوائط.

وأكد "حسني" أن أحد أبرز العناصر التي تُراعى عند زراعة حائط هو منع تسريب المياه.

وقال "نعتمد على نظام ري أتوماتيك (آلي) يروي النباتات في أوقات معينة على حسب الموقع، فخارج البيوت يحتاج إلى مياه أكثر وداخلها يحتاج مياها أقل. ونعزل الحائط بشكل معين بحيث لا يحدث تسريب للمياه، ولا يصل الماء للحائط".

وأسس "حسني" البالغ من العمر (36 عاما)الشركة مع أخيه في العام 2011. وهو خريج هندسة ميكانيكية وإدارة.

ومنذ تأسيس الشركة بدأ الشقيقان في إقامة حوائط خضراء في أنحاء القاهرة بما فيها الأسواق التجارية الكبرى.

ويقول "علي عاشور" مدير أحد الأسواق التجارية في ضاحية المعادي: إن قرار تحويل مساحة كانت تُدر عائدا ماديا من الإعلانات إلى منطقة خضراء كان "قرارا شجاعا".

وأضاف عاشور في تصريحات صحفية "لدينا واجهة بمساحة كبيرة، حوالي 150 مترا مربعا. معظم المولات والأسواق الكبرى في مصر تستغل هذه الأماكن في الدعاية للحصول على عائد مادي" .

وأردف "عاشور" أن ردود الفعل على قرارهم بزراعة الأسطح كان إيجابيا.

ونفذت الشركة أكثر من 30 مشروعا. ويقول مؤسسها إنها تتلقى طلبات متنامية من عملاء أفراد وشركات.

وتأمل الشركة في التوسع، ليس في مصر فقط لكن في أنحاء المنطقة أيضا من خلال تقديم أفكار ترتبط بالزراعة المستدامة والاستخدامات الفعالة للمياه.