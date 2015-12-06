شاهد: هولنديون هاجموا آيات من الإنجيل ظنا أنها قرآن

قام شابان هولنديان بتجربة مثيرة وفريدة ، حيث اشتروا نسخة من الإنجيل وقاموا بتغليفها لتصبح على شكل المصحف، ونزلوا إلى الشارع، وبدأوا يقرأون آيات من الإنجيل على أنها من القران، ومن بينها "واذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعل كلاهما رجسا ،ويجب قتلهما معا" وكذلك "لا أسمح للمرأة أن تعلم عليكم أن تقطعوا يدها ولا تسامحوها".

وبعد قراءة الشابين لهذه الآيات سألا من قابلوهما عنها، فهاجموا هذه الآيات باعتبارها آيات قرآنية وقال أحدهم: هذا أمر سخيف. وقال آخر: العالم يتغير وأعتقد أنه يجب عليهم (قاصدا المسلمين) أن يتلاءموا مع الجديد".

وقالت إحداهن: هذا امر لا يصدق. وقالت أخرى: المرأة تحاول المساعدة والنتيجة تكون قطع يدها كيف ذلك.

وقال ثالث موجها حديثه للشابين: ان كنتم قد تربيتم مع هذا الكتاب وعلى هذا النوع من الافكار فانه سيؤثر علي طريقة تفكيركم".

وحينما سأل هذا الشابان بعض الذين التقوا بهم في الشارع عن رأيهم في الاختلافات الكبرى بين الكتاب المقدس والقرآن قالوا "القرآن أكثر عدوانية بكثير" وقالت إحداهن "أعتقد أن الكتاب المقدس به الكثير من الأشياء الإيجابية".

وقال شاب "الكتاب المقدس أقل قسوة ومسالم أكثر ".

وبعدها فاجأ الشابان مستمعيهم بنزع الغلاف عن الكتاب الذي كانوا يقرأون منه ليفاجئا من قابلوهما بأنهما يقرآن من الكتاب المقدس وليس القران، فصدم الجميع ،ومنهم قال اللعنة، وقالت فتاة سحقا، وقالت أخرى"لم أكن أتوقع ذلك".