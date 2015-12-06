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شاهد: من هو اللواء جعفر سعد الذي اغتاله تنظيم الدولة

6/12/2015

هو اللواء الركن جعفر محمد سعد محمد من مواليد محافظة عدن 5 مايو 1950، التحق بالقوات المسلحة عام 1967

عينه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي محافظا لعدن بعد جهوده في تحرير المدينة من مليشيات الحوثيين والقوات التابعة للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

 التحق جعفر بالكلية العسكرية للقوات البرية في الاتحاد السوفيتي 1969 تخرج منها عام 1972، ودرس في كلية القيادة والأركان بالاتحاد السوفيتي 1975، وحصل على الماجستير بامتياز 1978، وكان أحد مؤسسي المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات عام 1989.

 أبرز المناصب التي تولاها:

ركن تدريب سلاح مدرعات في دائرة التدريب للأركان العامة

ركن تدريب القوات البرية للأركان العامة، ونائب مدير التدريب في الأركان العامة

نائب مدير دائرة العمليات الحربية للأركان العامة

نائب كبير المعلمين بالكلية الحربية

قائد جبهة الوهط في حرب 1994

مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية

قائد العمليات العسكرية لتحرير عدن 2015

محافظا لعدن في 9 أكتوبر 2015

مؤلفاته

هيئات العمليات والكمبيوتر في جيوش الدول النامية

خبرات وخصوصيات البناء العسكري في الدول النامية

أمن البحر الأحمر

كما نشرت له عدة مقالات عسكرية في الصحف والمجلات العسكرية

المصدر : الجزيرة مباشر
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