شاهد: لحظة القبض على منفذ عملية الطعن بـ"مترو" لندن

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير للحظة القبض على منفذ عمليات الطعن بمترو لندن والتي تمت مساء امس (السبت) .

ويظهر في الفيديو منفذ العملية أثناء مقاومته الشرطة البريطانية ،وبعدها يظهر وهو مطروح أرضا من قبل عناصر شرطية.

وكانت السلطات البريطانية قد أعلنت إقدام شخص على تنفيذ هجوم طعن خلاله ثلاثة أشخاص في محطة لقطار الانفاق "مترو" شرق العاصمة البريطانية لندن.

وبينت الشرطة أن الهجوم الذي تتعامل معه على أنه حدث إرهابي وقع في محطة "ليتونستون" وأن هناك ضحية تعاني من جروح خطيرة ولكن ليست مهددة للحياة، في حين أن إصابة الشخصين الآخرين طفيفة.

وكان قائد وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة الميتروبوليتان البريطانية "ريتشارد والتون" قد علق على الحادث قائلا "نحن نحث الناس على المحافظة على هدوئهم ولكن أيضا البقاء متيقظين، لأن الخطر الذي يشكله الإرهاب لا يزال عاليا أي أن هذا يعني أن وقوع هجوم إرهابي محتملة على الأغلب".