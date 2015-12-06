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شاهد: "سيدني" تكتسي بالأحمر والأبيض في ماراثون "بابا نويل"

6/12/2015

اكتست شوارع مدينة سيدني الأسترالية اليوم الأحد باللونين الأبيض والأحمر، وهو زي شخصية "بابا نويل"، في الماراثون الترفيهي السنوي الذي يشارك فيه سكان المدينة بهدف جمع الأموال لصالح مؤسسة "فارايتي" الخيرية للأطفال.

وركض المشاركون لمسافة 5 كيلو مترات في اتجاه دار الأوبرا القديمة في سيدني وتحت جسر ميناء المدينة جنبا إلى جنب مع ملابس بابا نويل، بينما ارتدى أحد المشاركين زي عفريت عملاق، وآخر بدا مثل شجرة عيد الميلاد الضخمة.

ويقام الماراثون هذا العام في جميع المدن الأسترالية، بما في ذلك سيدني، داروين، ملبورن، هوبارت، وتوومبا.

وتحتفل المؤسسة الخيرية المنظمة للماراثون بذكراها الأربعين، وهي منظمة أسترالية لا تهدف للربح وتدعم الأطفال المرضى والمحرومين، وذوي الاحتياجات الخاصة.

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