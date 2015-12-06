شاهد: الريال يسحق خيتافي برباعية في الدوري الإسباني

حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على ضيفه خيتافي بأربعة أهدف مقابل هدف ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أحرز الميرنجي أهدافه الأربعة في الشوط الأول من المباراة، بواقع هدفين للنجم الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 4 و 16. ليعزز بعدها الويلزي غاريث بيل النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 35 ، ليختتم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أهداف النادي الملكي بهدف رابع في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني أحرز مدافع خيتافي ألكسيس هدف فريقه الوحيد بحلول الدقيقة السبعين من عمر اللقاء.

جدير بالذكر أن هذه المرة الأولى التي يسجل فيها الثلاثي بنزيمة وبيل ورونالدو في مباراة واحدة خلال الدوري الاسباني هذا الموسم.

بهده النتيجة رفع الريال رصيده الى 30 نقطة ليحتل المركز الثاني مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام جاره اتلتيكو مدريد.