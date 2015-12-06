شاهد: الجزائر إلى نصف نهائي أفريقيا ومصر تودع البطولة

صعد منتخبا الجزائر ونيجيريا إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمنتخبات الأولمبية (تحت 23 عاما) لكرة القدم المقامة حاليا بالسنغال والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو العام المقبل.

تعادل الفريقان بدون أهداف منح المنتخب الجزائري صدارة المجموعة برصيد خمس نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على نيجيريا صاحبة المركز الثاني.

و شهدت المجموعة نفسها خسارة المنتخب المصري صفر – 1 أمام نظيره المالي ليحتل الفراعنة المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

ويلتقي الخضر المنتخب الجنوب أفريقي ثاني المجموعة الأولى، في المربع الذهبي، بينما تلعب نيجيريا مع صاحب الأرض السنغال في مباراة الدور قبل النهائي الأربعاء المقبل.