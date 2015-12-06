شاهد: اغتيال محافظ عدن مع 8 مـن مرافقيـه

الرئيس هادي يكرم اللواء جعفر سعد

أفاد مراسل الجزيرة في اليمن اليوم نقلا عن مصادر محلية بمقتل محافظ عدن اللواء جعفر محمد سعد وثمانية من مرافقيه في استهداف لموكبه بسيارة مفخخة.

وقالت مصادر للجزيرة إن التفجير استهدف الموكب أثناء مروره قرب مبنى الاتصالات بمنطقة جولدمور بحي التواهي في المدينة

وأوضح مراسل الجزيرة في عدن أنه يوجد ثغرات أمنية في عدن إضافة إلى عدم اكتمال مؤسسات الجيش والأمن، وعدم الوصول لصيغة لدمج المسلحين في هذه المؤسسات.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية في بيان مسؤوليته عن اغتيال محافظ عدن

يشار إلى أن الحكومة أعلنت بالأمس أن 15 من ديسمبر/كانون الأول الجاري موعدا لبدء الحوار مع الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي كرم اللواء جعفر محمد سعد لقيادته عملية تحرير عدن ومنحه وسام الشجاعة لتحرير مدينة عدن من المليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح.