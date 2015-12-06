سليمان: عدم اختيار رئيس أدى لتفكك داخلي بلبنان

قال الرئيس اللبناني المنتهيةولايته ميشيل سليمان إن عدم اختيار رئيس للبلاد أدى إلى تفكك داخلي, داعيا أعضاء مجلس النواب لسرعة انتخاب رئيس.

وشدد سليمان خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم لإطلاق الوثيقة السياسية لحزبه الجديد " لقاء الجمهور " على أن السلاح يجب أن يبقى بيد الجيش وقوى الآمن حصرا، مشرا إلى أن الجيش اللبناني هو جيش الشعب وليس جيش النظام

وأوضح سليمان أنه بعد عام 2005 أعيد للبنان موقعه على الخارطة الدولية, لافتا إلى أن لبنان ترأس مجلس الأمن مرتين على التوالي في عام 2010 و2011 كما ترأس لجنة الدفاع عن القضية الفلسطينيةفي ذلك الوقت.

وقال الرئيس اللبناني المنتهيةولايته إن النظام الديمقراطي واتفاق الطائف كان من شأنهما حماية لبنان من الهجمات الخارجية كونه دولة صغيرة ومحاطة بأطماع خارجية, وأشار إلى أن التعامل مع السفيرالسوري يمثل ثغرة كبيرة في السياسة الدولية, مطالبا بحياد لبنان في صراعات المحاور.

وحذر سليمان من تأجيل أو تأخير الانتخابات البلدية في لبنان, وطالب بإنشاء مجلس للدفاع عن مغتربي لبنان وإشراك جميع الطوائف وإبعاد الطائفية من قانون الانتخاب.