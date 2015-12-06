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دراسة أمريكية : مرضى السكري أكثر عرضة للاكتئاب والتوتر

6/12/2015

دراسة: مرضى السكري أكثر عرضة للاكتئاب والتوتر – أرشيف

أشارت دراسة أمريكية إلى أن مرضى السكري هم أكثر عرضة  للاكتئاب والتوتر وأن المشكلات المتعلقة بالصحة العقلية لديهم ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالجلطات الدماغية والوفاة بسبب أمراض القلب والشرايين.

ووجدت الدراسة أن أسوأ النتائج  تحدث حينما يعاني مرضى السكري من التوتر والاكتئاب معا، وترتبط هذه المشكلات الصحية الثلاث بزيادة احتمالات الوفاة من أمراض القلب بأكثر من مثيلها لدى الأشخاص الذين لا يعانون من هذا المرض.

وقال "دويل كامينجز"  الذي قاد فريق الدراسة ويعمل في كلية برودي للطب بجامعة إيست كارولاينا في رسالة بالبريد الالكتروني لرويترز إن هذه الدراسة من بين أوائل الدراسات التي تظهر وجود نمط من زيادة احتمال النتائج السلبية لأمراض القلب والشرايين لدى مرضى السكري مقارنة مع من لا يعانون من هذا المرض..

وفحص كامينجز  بيانات نحو 22 ألف شخص بالغ بينهم ما يقرب من 4100 مصاب بالسكري، وذلك لتقييم تأثير هذه المشكلات المتعلقة بالصحة العقلية على مخاطر الإصابة بأمراض القلب والجلطة الدماغية.

وكان  متوسط عمر المشاركين 65 عاما ، 58% منهم من النساء.

وبينت الدراسة أن مرضى السكري الذين كانوا يعانون التوتر أو الاكتئاب زادت احتمالات وفاتهم بأمراض القلب والشرايين بنحو  53%  مقارنة مع مرضى السكري الذين لا يشتكون من أي مشكلات في الصحة العقلية، بينما زادت مخاطر الوفاة بأكثر من الضعف لدى من يعانون من التوتر والاكتئاب معا.

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