توم هانكس يروج لجسر الجواسيس

توم هانكس حصد العديد من جوائز السينما (أرشيف)

بدأ النجم الأمريكي "توم هانكس" جولة في فرنسا للترويج لفيلمه "جسر الجواسيس" الذي بدأ عرضه هذا الأسبوع في صالات العرض الفرنسية للمخرج الأكثر شهرة ستيفن سبيلبرغ وسيناريو ماتشارمان.

تدور أحداث الفيلم حول قصة حقيقية في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي وتحكي شخصية جيمس دونوفان التى يلعبها توم هانكس ، وهو محام أميركي كبير يتم تجنيده من قبل وكالةالاستخبارات الأمريكية المركزية "سي آي إيه" خلال الحرب الباردة من أجل التفاوض علىالإفراج عن طيار تم القبض عليه عندما تم إسقاط طائرة التجسس التي كان يقودها فوق روسيا.

وفي تصريح للمجلة الفرنسية "تي في ماجازين" قال توم هانكس إن المخرج سيتفن سبيلبرغ الذي عمل معه في ثلاثة أفلام سابقا هو من أقنعة وحمسه لبطولة هذا الفيلم حيث إن شخصية البطل فيها جانب إنساني كبير يشبهه كثيرا, على حد تعبيره.

يشار إلى أن توم هانكس ولد في التاسع من يوليو/تموز 1956في كونكورد بولايه كاليفورنيا. وكانت طفولته مضطربة وكان كثيرا ما تتنقل عائلته من مدينة إلى أخرى، وانفصل والداه وهو صغير. لميكن لدى توم هانكس أية خبرة تمثيلية عندما كان طالبا في الجامعة، حيث كان كل ما فعله هو أنه تقدم بطلب للتمثيل في أحد المسرحيات، وتم قبوله وبدأ مشواره الفني حيث دعاه مخرج المسرحية للذهاب إلى كليفلاند، وكانت البداية من هناك.

قرر توم هانكس في عام 1978 إنهاء دراسته والانتقال إلى نيويورك. قبل أن يقدم عام 1980 بعض الأعمال التليفزيونية، لتضعه حقبة التسعينيات في مساره الذي يستحقه من خلال عدة أفلام مميزة مثل فيلم (فيلادلفيا) الذي حصل من خلاله على جائزة أوسكار لأول مرة كأفضل ممثل عام 1993. وفي العام 1996أخرج فيلمه الأول عن موسيقى الروك بعنوان (هذا الشيء الذي تفعله). قدم العديد من الأفلام الكبيرة لدرجة أنه أصبح الممثل المفضل تقريبا لدى الجمهور الأمريكي.