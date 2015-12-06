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توقيع إعلان مبادئ لاتفاق وطني لحل الأزمـة الليبية

6/12/2015

المؤتمر الوطني العام في ليبيا

قال مراسل الجزيرة في ليبيا إنه أعلِنَ عن توقيع اتفاق مبدئي لحل الأزمة الليبية بين عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام وعدد من أعضاء مجلس النواب المنحل.

وأفاد بيان صادر عن الأعضاء أن مشروع الاتفاق سيعرض على المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب لإقراره في صياغة دستورية لاعتماده وتفعيله.

وتتركز أهم المبادئ في العودة والاحتكام إلى الشرعية الدستورية المتمثلة في الدستور الليبي السابق، وتهيئة المناخ العام في البلاد لإجراء انتخابات تشريعية في مدة اقصاها سنتان، إضافة إلى تشكيل لجنة من عشرة أعضاء تتولى العمل على المساعدة في اختيار حكومة وفاق وطني ونائبين لرئيس الحكومة خلال أسبوعين وتشكيل لجنة أخرى تتولى تنقيح  الدستور. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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