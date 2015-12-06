"بلال" يختتم مهرجان أجيال للسينما

لقطة من فيلم بلال

أسدل الستار على فعاليات مهرجان أجيال السينمائي بإعلان نتائج الأفلام الفائزة، وعرض فيلم الاختتام "بلال" للمخرجين "أيمن جمال" و"خورام الآفي".

ويحكي فيلم "بلال" قصة الصحابي الجليل "بلال بن رباح" وكيف ثار بعد مقتل أمه ضد القهر والظلم والاسترقاق، ناشدا المحبة والسلام ونبذ العنف.

وقال مخرج الفيلم "أيمن جمال" في تصريحات صحفية إن "بلال" محاولة للتسويق والترويج المعرفي لشخصية "بلال بن رباح" من دون التطرق إلى أي ملامح دينية، مشيرا إلى أنه فيلم موجه إلى جميع الأديان وليس إلى المسلمين فقط.

وأضاف أن كثيرا من الشخصيات العالمية التي ناهضت الاستعمار والعنصرية وأسست لقيم إنسانية مثل "المهاتما غاندي" و"نيلسون مانديلا" لا تزال تسكن الذاكرة العربية من حيث الاستحضار والاستشهاد والتمثل بغض النظر عن دينها ومعتقداتها "لأنها ببساطة تحمل الأمل والعدل والحرية باعتبارها قيما كونية".

وفي فئة "محاق" – وهي الفئة التي قام بتحكيمها أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 8 و12 عاما – فاز فيلم "طائرات ورقية" للمخرج الأسترالي "روبرت كونولي" بجائزة أفضل فيلم روائي طويل، وتوج فيلم "الصاعقة الحمراء" لألفارو رون (إسبانيا، أمريكا) بجائزة أفضل فيلم قصير، مع تنويه خاص لفيلم "الجمل السماوي" للمخرج "يوري فيتينك" من روسيا.

وفي فئة "هلال" 13-17 عاما، فاز "فزاعة" للمخرج "زيغ مدامبا دولاي" من الفلبين بجائزة أفضل فيلم طويل، وفيلم "كمال" لـ"روبرت بانينغ" و"فيرينا كلينغر" من ألمانيا بجائزة الفيلم القصير، ومنحت اللجنة تنويها خاصا لفيلم "أوركسترا النفايات" لـ"غراهام تاونسلي" من أمريكا، وفيلم "يوم في أيلول" لـ"كريم جعفر" من لبنان.

أما في فئة "بدر" 18-21 عاما، ففاز فيلم "جدران" لبابلو إيرابُرو وميغيلتخو مولينا من إسبانيا بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل، وتوج "متفق عليه" لريمي كايويِلا من فرنسا بجائزة أفضل فيلم روائي قصير، مع تنويه خاص لفيلم "الأم الثانية" لآنا مويلارت من البرازيل.

وفي فئة "بريق" التي يختارها أطفال بمساعدة أهاليهم، فاز فيلم "شريعة الغاب" للمخرج باسكال هيكوت من بلجيكا.

أما مسابقة "صنع في قطر" فتوج فيها خمسة أفلام من بين 17 فيلما تقدم بها صناع أفلام من قطر، حيث آلت جائزة أفضل فيلم وثائقي إلى جاسم الرميحي عن فيلمه "شجرة النخيل"، وأسندت جائزة التحكيم في الصنف نفسه لغابريل سول عن عمله "قلب البيت".

وفي الأفلام الروائية فاز "عصفورة" لميار حمدان، ومُنحت جائزة التحكيم لفيلم "رجال البيت" لخليفة المري، ونوهت اللجنة بفيلم "الدفتر" لآمنة البنعلي.

من جهة ثانية, عبر عدد من نجوم الفن والدراما القطريين عن سعادتهم باستمرار مهرجان «أجيال» السينمائي في تقديم المزيد من المواهب السينمائية القطرية مما يشي بانبثاق عصر جديد في مسار السينما القطرية ويعيد كتابة تاريخها وفق رؤية شبابية ستعطي ثمارها خلال المستقبل القريب.

يشار إلى أن لجان التحكيم ضمت أكثر من خمسمئة حكم من الأطفال والشباب، بينهم 24 حكما دوليا شاهدوا ثمانين فيلما من عشرين بلدا، وأن الجوائز عبارة عن تمويل كلي لإنتاج الأفلام المقبلة للمخرجين الفائزين.

وكان المهرجان قد انطلق بالعرض الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لفيلم "يا طير الطاير" للمخرج هاني أبو أسعد (فلسطين، المملكة المتحدة، هولندا، 2015) ويدور حول النجم محمد عساف الفائز بلقب أراب أيدول.