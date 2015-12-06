بدء محادثات السلام اليمنية في 15 ديسمبر

هادي خلال لقاء المبعوث الأممي الجديد ـ رويترز

قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي إن محادثات السلام المدعومة من الأمم المتحدة والتي تهدف إلى إنهاء الحرب التي يشهدها اليمن منذ ثمانية أشهر بين ميليشيا الحوثيين المتحالفة مع إيران والحكومة الشرعية ستُعقد في 15 ديسمبر/ كانون الأول .

ونقلت وسائل إعلام عن المخلافي تأكيده أن المشاورات بشأن تنفيذ القرار 2216 ستعقد في 15 ديسمبر، مشيرا إلى قرار أصدره مجلس الأمن يدعو الحوثيين إلى الانسحاب من المدن الرئيسية.

وقال مكتب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد اجتمع مع الرئيس هادي يوم السبت في عدن لمناقشة سبل دفع محادثات السلام بين حكومته التي تتخذ من عدن مقرا لها وقوات الحوثيين.

وأخفقت جهود سابقة بقيادة الأمم المتحدة لحل الأزمة عبر الحوار مع استمرار القتال في أنحاء مختلفة من البلاد.

ورحب هادي في بيان في وقت سابق يوم السبت بالمحادثات التي من المتوقع أن تُعقد في جنيف.

وقال هادي في صفحته على فيسبوك بعد مقابلة المبعوث الدولي "رغم المعاناة والجراح إلا أن أيدينا ممدودة دوما للسلام انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية والإنسانية تجاه شعبنا."

وهذه المرة هي الأولى التي يقوم فيها المبعوث الدولي بزيارة رسمية لعدن التي أعلنها هادي عاصمة مؤقتة للبلاد بعد أن انتزع التحالف الذي تقوده السعودية السيطرة عليها من الحوثيين في يوليو/تموز.

ونقلت رويترز عن عبد الملك المخلافي الذي عينه هادي وزيرا للخارجية الأسبوع الماضي أن الحكومة مستعدة للحوار على عكس الطرف الثان، وأن تصرفات الحوثيين على الأرض تتناقض مع بياناتهم بأنهم يؤيدون التوصل إلى حل سلمي للصراع.