بالصور: جندي روسي يوجه صاروخا نحو اسطنبول وتركيا تحتج

جندي روسي يوجه قاذف صواريخ إلى اسطنبول

أثارت صور تظهر جنديا روسيا على متن سفينة حربية روسية تعبر البوسفور، وهو يحمل قاذفة صواريخ على كتفه، ردود فعل غاضبة في تركيا.

ووصف وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" اليوم (الأحد) قيام بحار روسي بحمل قاذف صاروخ سطح/جو على كتفه لدى عبور سفينته الحربية مضيق البوسفور بأنه استفزاز. وأظهر مقطع مصور عرضه تليفزيون تركي البحار وهو يحمل القاذف عل كتفه في موضع إطلاق خلال عبور سفينة الإنزال الروسية "سيزر كونيكوف" قبالة سواحل مدينة اسطنبول لدى ابحارها من البحر الأسود إلى بحر مرمرة.

وردا على المقطع المصور الذي بثه تليفزيون ان تي في، صرح جاويش اوغلو للصحفيين في محافظة انطاليا جنوب تركيا ان هذا العمل "استفزاز". واضاف "هذا ليس هو النهج الصحيح".

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "حريت" التركية عن وزير الخارجية التركي قوله للصحفيين "أن يحمل جندي روسي قاذفة صواريخ أو نحو ذلك أثناء مرور سفينة حربية فهذا استفزاز". وأضاف "إذا اعتبرنا أن الوضع ينطوي على تهديد سنرد بالشكل المناسب".

وتشهد العلاقات بين روسيا وتركيا توترا شديدا عقب قيام الأخيرة بإسقاط طائرة حربية روسية في الشهر الماضي.

ويشكل البوسفور المنفذ الوحيد لأسطول البحر الأسود الروسي إلى محيطات العالم. وتلزم معاهدة أبرمت خلال الحرب العالمية الأولى بالسماح لجميع السفن بالمرور عبر المضيق في وقت السلم.