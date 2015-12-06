البث الحي
منوعات

بالصور: جندي روسي يوجه صاروخا نحو اسطنبول وتركيا تحتج

6/12/2015

جندي روسي يوجه قاذف صواريخ إلى اسطنبول

أثارت صور تظهر جنديا روسيا على متن سفينة حربية روسية تعبر البوسفور، وهو يحمل قاذفة صواريخ على كتفه، ردود فعل غاضبة في تركيا.

ووصف وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" اليوم (الأحد) قيام بحار روسي بحمل قاذف صاروخ سطح/جو على كتفه لدى عبور سفينته الحربية مضيق البوسفور بأنه استفزاز. وأظهر مقطع مصور عرضه تليفزيون تركي البحار وهو يحمل القاذف عل كتفه في موضع إطلاق خلال عبور سفينة الإنزال الروسية "سيزر كونيكوف" قبالة سواحل مدينة اسطنبول لدى ابحارها من البحر الأسود إلى بحر مرمرة.

وردا على المقطع المصور الذي بثه تليفزيون ان تي في، صرح جاويش اوغلو للصحفيين في محافظة انطاليا جنوب تركيا ان هذا العمل "استفزاز". واضاف "هذا ليس هو النهج الصحيح".

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "حريت" التركية عن وزير الخارجية التركي قوله للصحفيين "أن يحمل جندي روسي قاذفة صواريخ أو نحو ذلك أثناء مرور سفينة حربية فهذا استفزاز". وأضاف "إذا اعتبرنا أن الوضع ينطوي على تهديد سنرد بالشكل المناسب".

وتشهد العلاقات بين روسيا وتركيا توترا شديدا عقب قيام الأخيرة بإسقاط طائرة حربية روسية في الشهر الماضي.

ويشكل البوسفور المنفذ الوحيد لأسطول البحر الأسود الروسي إلى محيطات العالم. وتلزم معاهدة أبرمت خلال الحرب العالمية الأولى بالسماح لجميع السفن بالمرور عبر المضيق في وقت السلم.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بلجيكا ترفض الاعتراف بمسجد بروكسل الكبير.. ما السبب؟

المسجد الكبير ببروكسل يصنف في تراث بلجيكا منذ عام 1976 (غيتي)