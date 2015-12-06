الناتو يعلن استعداده لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية الليبية

أمين عام الحلف الأطلسي _ ينس ستولتنبرغ

بعد إعلان أعضاء المؤتمر الوطني العام وأعضاء مجلس نواب طبرق توقيع اتفاق مبدئي تمهيدا للمصالحة بين الفرقاء الليبيين, أعلن أمين عام الحلف الأطلسي "ينس ستولتنبرغ" في مقابلة نشرت (الأحد) أن الحلف مستعد "لمساعدة" حكومة الوحدة الوطنية الليبية إن طلبت منه ذلك، رافضا أي عملية عسكرية للحلف في هذا البلد.

و أضاف ستولتنبرغ "لا نتحدث عن عملية عسكرية كبرى في ليبيا، فانا في النهاية لست مستعدا للتوصية بها. لكن أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية فسنكون مستعدين لدعمها عبر تقديم المساعدة ".

من جهة أخرى علق رئيس الحكومة الإيطالي "ماتيو رنزي" في صحيفة "كورييرى ديلا سيرا" على غياب الرد العسكري الإيطالي على تنظيم الدولة الإسلامية قائلا "نرفض أي تدخل عسكري في ليبيا".

وقال رنزي "إذا اقتصرت المشاركة على عمليات قصف كالعمليات السابقة فأقول لا، شكرا! فلقد سبق أن ساهمت إيطاليا في هذه الاستراتيجية في ليبيا في 2011، وخضعنا رغما عنا لموقف (الرئيس الفرنسي السابق نيكولاساركوزي) والنتيجة أربع سنوات من الحرب الأهلية في ليبيا، وهو ما يثبت أن هذا الخيار لم يكن صائبا، واليوم نحتاج إلى استراتيجية جديدة".

ودعت إيطاليا إلى جانب الولايات المتحدة لعقد مؤتمر في روما لحث الأطراف الليبية على إبرام اتفاق في أسرع وقت لتشكيل حكومة وحدة وطنية، من أجل التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية، بحسب وزير خارجية إيطاليا "باولو جنتيلوني".