السويدان: العرب يعيشون في تخلف منذ 400 عام

قال الداعية الإسلامي الدكتور طارق السويدان، إن أسباب تخلف الأمة في الوقت الحالي ترجع إلى السلوك السيء والتخلف العلمي وعدم الإنتاجية وعدم الفاعلية وسوء القيادة، وضعف الفكر.

وأضاف السويدان، خلال لقائه على شاشة الجزيرة مباشر على هامش مهرجان الدوحة الدولي للكتاب، أن هناك أدوات لنشر الفكر أهمها الإعلام والتعليم، ويأتي بعد ذلك الكتاب موضحا أن الكتب لها ميزة أكثر من الإعلام ومن التعليم وربما أكثر من أي شيء آخر وهي الدوام.

واعتبر أن المجتمع العربي لا يزال يعيش في التخلف الذي امتد لأربعمائة عام، ويتأثر به بشكل كبير مشيرا إلى أن نهضة التعليم في العالم العربي متأخرة جدا عن نظيرتها في الغرب.

وأشاد الداعية الإسلامي بالإقبال الشديد على معرض الكتاب خاصة من جيل الشباب الذي وصفه بأنه جيل قارئ، موضحا أن المشكلة تغيرت من عدم القراءة إلى مشكلة نوعية الكتب. وأشار إلى أن كتب الطهي هي الأكثر مبيعا في العالم العربي تليها كتب السحر والشعوذة ثم كتب المعرفة مشددا على أن التقدم يرتبط بقراءة الصنف الأخير وهي المعرفة. وأكد أن المستهدف من المعرفة هي التأثير في النخبة الفاعلة التي تؤثر في المجتمعات والتي تمثل 2% من عدد السكان.

