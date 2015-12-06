الثمن في افتتاح أفلام كرامة لحقوق الإنسان

لقطة من فيلم الثمن

افتتح الفيلم المصري “الثمن” فعاليات الدورة السادسة لمهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان بالأردن، والذي يستمر حتى 10 من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

أقيم حفل الافتتاح في المركز الثقافي الملكي بالعاصمة الأردنية عمان، وشهد العرض العالمي الأول لـ”الثمن” بحضور فريق عمل الفيلم المخرج هشام عيسوي والمنتج شريف مندور وبطليه عمرويوسف وصبا مبارك.

ويسلّط الفيلم الضوء على قضية اللاجئين السوريين في مصر، من خلال شابة سورية وشاب مصري.

يشارك في هذه الدورة 70 فيلماً روائيًا ووثائقيًا ورسوم متحركة قصير وطويل، من 25 دولة عربية وأجنبية تحت شعار “العودة إلى الروح الإنسانية في مواجهة التطرف”. وإضافة إلى فيلم الافتتاح يشارك فيلم “توك توك” للمخرج روماني سعد، عن عمالة الأطفال من سائقي التوك توك في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، إضافة لعرض أفلام خارج التسابق وهي الفيلم الروائي القصير “آيس كريم” إنتاج مشترك مصري/ بريطاني، كما ينظم المهرجان أمسية للفيلم المصري القصير الذي يتناول قضايا حقوق الانسان تتضمن عرض أفلام “الرسم علي جسد عار، وردية يناير، فردي، أصل واحد”.

كما ينظم المهرجان عددا من الفعاليات الفنية المصاحبة لعروض الافلام كالعروض الموسيقية، والأداء الحركي، وورش العمل والنقاشات وعددا من الفعاليات الأخرى التي تقع تحت تيمة هذا العام، ومنها برنامج موسيقى كرامة، والتي تستضيف هذا العام “مارك بيرونو” من سويسرا، و”مجموعة عبور” من الأردن.

كما يشهد المهرجان عروضا للرقص الصوفي بعنوان “درويش في حالة ارتقاء”، للفنان ضيا عزازي من تركيا، وعددًا من الندوات منها ندوة بعنوان “الفن في مواجهة التطرّف”، جلسة نقاشية بعنوان “16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”.

وتتنافس الأفلام المشاركة في المهرجان على جوائز جائزة “ريشة كرامة” لأفضل فيلم وثائقي طويل وأفضل فيلم روائي قصير وأفضل فيلم، ويتزامن ختامه مع الاحتفال باليوم العالمي لإعلان لحقوق الانسان.

وتعد "ريشة كرامة لأفضل فيلم وثائقي "هي الإضافة المهمة واللافتة لدورة المهرجان السادسة، حيث تتسابق تسعة أفلام وثائقية عربية وأجنبية، على نيل الجائزة الكبرى.