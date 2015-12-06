أول زيارة لوزير سوري للقاهرة منذ 2013

وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة السبت وزير الإسكان والتنمية العمرانية السوري وليد غزال قادمًا من لبنان فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، في أول زيارة لمسؤول سوري رفيع المستوى منذ سحب السفير المصري من دمشق، وتعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية عام 2013.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن هاني يونس، مستشار وزير الإسكان المصري قوله "لا يوجد أي تنسيق أو أي لقاءات بين وزير الإسكان المصري والوزير السوري، ولا نعلم أي شيء عن سبب الزيارة أو أهدافها".

ورجحت مصادر حكومية مصرية، للأناضول، أن تكون زيارة الوزير السوري بهدف مشاركته فى بعض فعاليات اتحاد المهندسين العرب؛ لبحث قضايا هندسية فى المنطقة العربية.

وأشارت المصادر، أن الوزير السوري سيلتقي عددًا من المسؤولين المصريين والعرب لبحث دعم التعاون.

ولم تعلق وزارة الخارجية المصرية على زيارة الوزير السوري حتى الآن.

يذكر أنه في 15 يونيو/حزيران 2013 أعلن الرئيس المصري آنذاك محمد مرسي، قطع العلاقات مع النظام السوري، وإغلاق سفارة النظام في مصر، وسحب القائم بالأعمال المصري في دمشق.