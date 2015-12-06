أوروغواي تبدأ في بيع الماريغوانا بداية 2016

بذور قنب – رويترز

أعلن المجلس الوطني للأدوية في أوروغواي اليوم الأحد أنه سيكون بإمكان المواطنين الاختيار بين ثلاثة أنواع مختلفة من القنب عندما تبدأ البلاد بيع الماريغوانا في الصيدليات اعتبارا من العام المقبل.

وقال رئيس المجلس الوطني للأدوية ميلتون روماني لرويترز إن كل نوع يحتوي على مستويات مختلفة من "رباعي هيدرو كانابينول" المسبب للهلوسة و"الكانابينويد" الذي يعتقد أنه يخفف من آثار رباعي هيدرو كانابينول، ورفض روماني ذكر أسماء الأنواع الثلاثة.

ومنحت السلطات ترخيصا لشركتين لزراعة الماريغوانا وحتى الآن, و سجلت 3200 شخص يمكنهم زراعة ما يصل إلى ستة محاصيل للاستخدام الشخصي.

وتعمل السلطات أيضا مع شركات مهتمة ببحث إمكانية تصدير الماريغوانا التي تستخدم لأغراض طبية للولايات المتحدة وأوروبا.

يذكر أوروغواي أصبحت أول دولة تشرع زراعة وتوزيع المارغيوانا بنهاية عام 2013 بهدف السيطرة على هذه التجارة من عصابات الاتجار بها , مع تنظيم وفرض ضرائب على استهلاكها.