أبو هنية: تنظيم الدولة يتمدد في اليمن وينافس "القاعدة"

قال حسن أبو هنية، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إن تنظيم الدولة يشهد صعودا كبيرا في اليمن، وينافس تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" الذي يعتبر الفرع الأكثر نشاطا ضمن فروع القاعدة.

وأضاف أبو هنية في مداخلة هاتفية مع قناة "الجزيرة مباشر"، إن الفترة الماضية شهدت عمليات كبرى لتنظيم الدولة في اليمن، مثل تفجير مقر الحكومة الانتقالية في عدن، ومهاجمة مقر قوات التحالف، وهي أماكن محصنة بشدة، كما تمكن من تنفيذ عدد كبير من الاغتيالات، وهي نفس التكتيكات التي يستخدمها التنظيم في سوريا والعراق.

وحول الاتهامات الموجهة إلى التنظيم بالعمل لمصلحة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، أشار أبو هنية إلى أن هذه الاتهامات مكررة وسبق توجيهها ضد التنظيم في سوريا والعراق، مؤكدا في الوقت نفسه على أن الرئيس المخلوع حاول استثمار تواجد تنظيم القاعدة في السابق لابتزاز النظام الدولي للحصول على مساعدات لمكافحة "الإرهاب"، لكن كلا التنظيمين (القاعدة والدولة) يعملان لذاتهم.

وقال أبو هنية إن استمرار الأوضاع المضطربة في اليمن أدى إلى سيطرة القاعدة على محافظة حضرموت، بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من أبين وشبوة وزنجبار، كما أن تنظيم الدولة يحاول تأمين مناطق مماثلة لتصبح ملاذا له، متوقعا تمدد التنظيم على حساب طرفي الصراع (الحوثيين وقوات التحالف).

ونصح أبو هنية بتعزيز الإجراءات الأمنية في محافظة عدن على المدى القريب لتكون مقرا للحكومة الشرعية، وضرورة التوصل إلى نوع من التسوية والحل بين طرفي الصراع على المدى البعيد، والتوصل إلى مقاربة شمولية لا تقتصر على الجانب العسكري أو السياسي فقط، بل تشمل الجانب الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، محذرا من تكرار السيناريو العراقي والسوري والليبي في اليمن.

وكان تنظيم الدولة قد أعلن تبنيه التفجير الذي أسفر عن مقتل محافظ عدن "جعفر سعد" وعدد من مرافقيه في حي التواهي.