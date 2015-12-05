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"ياهو" تدخل في محادثات نهائية بشأن مستقبل الشركة

5/12/2015

شعار شركة ياهو – أرشيف

دخلت اجتماعات مجلس مديري شركة ياهوأمس الجمعة اليوم الثالث والأخير والتي يمكن أن تقرر مستقبل واحدة من أشهر الشركات في وادي السليكون؛ لكنها تواجه اضطرابات.

وأحد الخيارات المطروحة بالنسبة لأعضاء مجلس الادارة، البالغ عددهم تسعة، هو اتخاذ قرار يتعلق ببيع قطاع الأعمال الأساسي والذي يشمل البريد الإلكتروني والمواقع الرياضية وتكنولوجيا الإعلان.

كما دخلت الشركة في عملية لاتخاذ قرار بشأن مواصلة بيع أسهمها البالغة 30 مليار دولار في شركة على بابا للتجارة الإلكترونية الصينية.

وقال روبرت بيك المحلل في شركة صن ترست  لرويترز إن المجلس ربما يمتنع عن اتخاذ أي قرار بسبب تعقيدات بعض الخيارات.

وأشار موقع ري/كود المتخصص في أخبار التكنولوجيا إلى أن مجلس إدارة ياهو أنهى اجتماعاته بدون قرار بشأن بيع أسهم شركة علي بابا. وقال الموقع إن أي قرار يمكن أن يتضمن الوقف، أو التأجيل، أو مواصلة البيع هو أمر متوقع خلال مطلع هذا الأسبوع.

وزادت المطالب ببيع قطاع الأعمال الرئيسي للشركة الشهر الماضي عندما طلبت شركة "ستاربورد فاليو إل بي" للاستشارات الاستثمارية بهذه الخطوة لتجنب العقوبات الضريبية المحتملة المرتبطة ببيع حصة الشركة في شركة علي بابا.

وقد يدفع حاملو أسهم ياهو 12 مليار دولار كضرائب مرتبطة ببيع هذه الحصة، وقال محللون يتابعون الشركة إن شركات الأسهم الخاصة والإعلام والإنترنت هم المشترون المحتملون لقطاع الأعمال الرئيسي في ياهو.

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