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منظمة حقوقية توثق 11 حالة اختفاء قسري بمصر

5/12/2015

منظمة حقوقية توثق 11 حالة اختفاء قسري بمصر

وثقت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان 11 حالة اختفاء قسري بمصر وقامت بإرسال قضية الطالب معاذ اسماعيل إلى الفريق المعين بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة باعتبارها نموذجا صارخا لقضايا الاعتقال المتجدد في مصر بعد استنفاذ أقارب معاذ لكل المساعي المحلية  التي تطالب فيها بوقف كل المتابعات والإفراج عنه فورا.

وطالبت المؤسسة في بيان لها السلطات المصرية أن تكفل استقلالية وحياد نظامها القضائي، ووضع حد لاحتجاز الأف الأشخاص بسبب انتماءاتهم السياسية.

كما وثقت مؤسسة الكرامة 11 حالة اختفاء قسري شهدتها مصر في الأوانة الأخيرة وهي كالتالي :-

– عبد الله محمد خميس ، طالب ،قاصر، مقيم بعزبة طاحون منشية طنطاوي – مركز سنورس – الفيوم . تم اعتقاله بتاريخ 12 اغسطس 2015 الماضي.
– عمر كمال عبد الصادق ،عامل ، مقيم منشية طنطاوي – مركز سنورس – الفيوم . تم اعتقاله بتاريخ 26 اكتوبر 2014 .

– محمد محمود محمد النجار ، مدرس، مقيم بقرية سرسة – مركز سنورس – الفيوم ، تم اعتقاله بتاريخ 24 فبراير 2015.
– محمود أحمد مصطفي مدرس، مقيم بقرية سرسة – مركز سنورس – الفيوم . تم اعتقاله بتاريخ 22 نوفمبر 2015
– أحمد محمود محمد عبد الفتاح ،مدرس، مقيم بقرية الكعابي الجديدة، مركز سنورس – الفيوم .تم اعتقاله بتاريخ 15 نوفمبر 2015
– خالد جمعه فرج، عامل ، مقيم قرية مطرطارس، مركز سنورس – الفيوم. تم اعتقاله بتاريخ 10 نوفمبر 2015

– محمد صبري سيد، عامل ،مقيم بقرية ترسة، مركز سنورس – الفيوم. تم اعتقاله بتاريخ 21 مارس 2015

-وليد السيد علي ،مندوب مبيعات ، مركز سنورس – الفيوم. تم اعتقاله بتاريخ 18 يونيو 2015.

سيد محمد احمد عبد العال ،مدرس ،قرية سرسة، مركز سنورس – الفيوم. تم اعتقاله بتاريخ 28 سبتمبر 2015

– مهدي محمد رضوان ،موظف بوزارة العدل ،مقيم بعزبة منصور علي، منشية طنطاوي ، مركز سنورس – الفيوم. تم اعتقاله بتاريخ 26 يوليو2015

– حسن خطيري طلبة خطيري ،محاسب، مقيم قرية بيهموي، مركز سنورس – الفيوم. تم اعتقاله بتاريخ 24 سبتمبر 2015.

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