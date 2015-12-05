مفاجأة:أبو تريكة يفكر في العودة للملاعب مجددا

ساحر الكرة المصرية قد يعود للملاعب

فجر محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم مفاجأة ثقيلة بتأكيده أن ساحر الكرة المصرية محمد ابو تريكة نجم منتخب مصر والنادي الاهلي المعتزل يفكر في التراجع عن الاعتزال والعودة مرة اخري الي الملاعب بعد تلقيه عرضا من أحد الاندية .

وكشف سعد في حوار تلفزيوني أن ابو تريكة معروض عليه العودة للعب مجدداً مرة أخرى وهو يفكر في العرض المقدم له بجدية ولم يرفض ومن الممكن ان تجده في المستطيل الاخضر قريباً وان العرض الذي جاء له غير مصري وغير عربي.

وقال سعد ان ابو تريكة لا يزال حتى الآن قادراً على العطاء واللعب حتى وهو في هذا السن مشيراً إلى انه من الممكن ان يلعب مباراة كاملة.

وكان سعد قد عمل مؤخرا مدربا لأبو تريكة في الدورة التدريبية للحصول على الرخصة C.

وكان ابو تريكة حصل الاسبوع الماضي على دورة تدريبية تحت اشراف الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وكان ابو تريكة قد اعتزل في نهاية عام 2013 بعد مباراة غانا وخروج منتخب مصر من تصفيات العالم وبعد ان حصد الاهلي دوري ابطال افريقيا على حساب اورلاندو وذهب لكأس العالم للاندية بالمغرب.

والعودة للملاعب بعد الاعتزال ليس ظاهرة جديدة ف ابراهيم سعيد لاعب نادي الزمالك السابق من بين اللاعبين الذين قرروا الاعتزال وعاد في القرار وهو مقيد في نادي جولدي كما انه مدير الكرة والمدير الفني

واحمد كابتن منتخب مصر السابق قيد نفسه في فريق بتروجيت وبعد ان قرر الاعتزال اكد انه في الدور الثاني للدوري سوف يلعب مع فريقه البترولي.