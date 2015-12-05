مصر الأولمبي يواجه مالي في مباراة الفرصة الأخيرة

منتخب مصر الأولمبي – أرشيف

يلتقي اليوم منتخب مصر الأولمبي نظيره المالي ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية دون 23 عاما المؤهلة لأولمبياد ريو 2016 والمقامة حاليًا في السنغال.

ويسعى الفراعنة للفوز على مالي لضمان فرصة الصعود، مقابل فوز الجزائر أو السنغال فى المباراة التي ستجمعهما في نفس موعد مباراة مصر ومالي.

يذكر أنه في حالة تعادل الجزائر مع السنغال بثلاثة أهداف لكل منهما تودع مصر البطولة مهما كانت نتيجة مباراتها مع مالي.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث بترتيب في مجموعته برصيد نقطتين بعد تعادلين مع الجزائر ونيجيريا، في حين تتقاسم نيجيريا والجزائر صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما.

